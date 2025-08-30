Tre incidenti in tangenziale tra Gazzi e lo svincolo di Messina centro: due feriti

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A20, dove si sono registrati tre incidenti stradali a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Il più grave si è verificato all’interno della galleria Bordonaro, in direzione Palermo. Un’auto si è ribaltata e uno dei giovani a bordo è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Piemonte per gli accertamenti e le cure del caso.

Quasi in contemporanea, intorno alle 15, altri due sinistri hanno interessato lo svincolo di Messina Centro. In ingresso, una giovane alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro il muro della galleria. La ragazza ha riportato solo lievi ferite ed è stata soccorsa da un’ambulanza. Nella corsia d’entrata, invece, un’altra auto è finita contro il muro, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti ma con danni al mezzo.