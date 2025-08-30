Tenta il colpo in una bottega a Torregrotta: ladra messa in fuga da una commerciante 81enne

Una donna di 81 anni, commerciante di Torregrotta, ha messo in fuga una donna che ha tentato una rapina nella sua bottega di generi alimentari. La protagonista di questa storia di coraggio e di determinazione è l'ottantunenne titolare del negozio di generi alimentari a Torregrotta. Lunedì scorso, intorno alle 10, l'anziana commerciante ha affrontato una donna la quale, chiudendo la porta della bottega di generi alimentari, ha trascinato con forza la signora all'interno della propria abitazione e le ha intimato di consegnarle i soldi presenti in casa. Alla risposta negativa con violenza, provando ad utilizzare delle sostanze narcotizzanti per sedare la commerciante, la commerciante non si è lasciata intimidire ed ha affrontato con tutte le sue forze la rapinatrice. Grazie poi all'intervento di un cliente della bottega, insospettito dalla porta chiusa, la donna è riuscita a fuggire. Sull'episodio è intervenuto, Fausto Ridolfo, presidente dell’associazione artigiani, commercianti, imprenditori. "Esprimo a nome della nostra associazione il più sincero augurio di pronta guarigione alla nostra associata. Questo drammatico episodio rafforza la nostra convinzione sulla necessità di garantire più sicurezza a chi per il proprio lavoro è più esposto ai fenomeni criminali. A questo tema dedicheremo delle iniziative entro fine anno. Un plauso alle forze dell'ordine per la tempestività e l'efficacia dell'intervento che ha consentito di individuare l’autore della tentata violenza".