Schiamazzi, corse in moto e minacce: è allarme sociale a Milazzo

Lo abbiamo scritto nelle scorse settimane: nessun allarmismo, ma necessità di alzare il livello d’attenzione sì. Ciò che avviene nelle ore serali e soprattutto notturne a Ciantro e nella fattispecie a piazza Impastato deve indurre le istituzioni, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare provvedimenti.

Lo hanno chiesto esasperati i residenti che hanno inviato una lettera alla prefetta di Messina, al questore, al sindaco e a tutte le forze dell’ordine, lo ha anche sollecitato a seguito di questa missiva la Prefettura e adesso anche il sindaco, che ha incontrato alcuni abitanti della zona, sicuramente quella che ha avuto la maggiore espansione nell’ultimo decennio, assicurando di voler adottare provvedimenti che possano restituire serenità a chi vive in quell’area.

