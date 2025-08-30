Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Schiamazzi, corse in moto e minacce: è allarme sociale a Milazzo

Schiamazzi, corse in moto e minacce: è allarme sociale a Milazzo

Una nota è stata inviata da alcuni residenti alle istituzioni e alle autorità preposte alla tutela della sicurezza incluso il sindaco. Si segnalano schiamazzi notturni, corse su ciclomotori, danni e atteggiamenti minacciosi

Lo abbiamo scritto nelle scorse settimane: nessun allarmismo, ma necessità di alzare il livello d’attenzione sì. Ciò che avviene nelle ore serali e soprattutto notturne a Ciantro e nella fattispecie a piazza Impastato deve indurre le istituzioni, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare provvedimenti.
Lo hanno chiesto esasperati i residenti che hanno inviato una lettera alla prefetta di Messina, al questore, al sindaco e a tutte le forze dell’ordine, lo ha anche sollecitato a seguito di questa missiva la Prefettura e adesso anche il sindaco, che ha incontrato alcuni abitanti della zona, sicuramente quella che ha avuto la maggiore espansione nell’ultimo decennio, assicurando di voler adottare provvedimenti che possano restituire serenità a chi vive in quell’area.
