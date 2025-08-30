Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Santa Lucia del Mela, l'ex attaccante della Juventus David Trezeguet ospite del club "Gaetano Scirea"

Un evento atteso dai numerosi tifosi. Per la seconda volta, lo Jclub Gaetano Scirea Santa Lucia del Mela ospiterà, domani, uno dei simboli più amati della storia recente della Vecchia Signora. È David Trezeguet, campione del mondo con la Francia nel 1998 e protagonista indiscusso con la maglia bianconera per un decennio. L'evento, fortemente voluto dal direttivo del JOFC - capitanato da Benedetto Merulla - è stato accolto con entusiasmo dala comunità luciese. Alle ore 19, in piazza Milite Ignoto, si terrà il salottino con Trezeguet, con i saluti istituzionali del sindaco Matteo Sciotto. Presenta Giovanni Remigare. Trezeguet -171 reti in maglia Juventus, miglior marcatore straniero nella storia del club, annovera nel suo palmarès: 4 Scudetti (2001-02, 2002-03, 2004-05 e 2005-06); 2 Supercoppa ltaliana (2002 e 2003); 1 Campionato di Serie B; 1 Mondiale con la Francia (1998) 1 Europeo con la Francia (2000).

