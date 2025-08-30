Rassegna stampa 30-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ecco perché serviranno più vigili per i cantieri del Ponte sullo Stretto: le stime di traffico durante i lavori a Messina

Le opere ferroviarie del Ponte sullo Stretto: inizia la Valutazione d’impatto ambientale

Ponte sullo Stretto, Conti Nibali: «Troviamo punti di intesa sulle vere priorità»

Il professor Randazzo: «Caro padre Spadaro, il Ponte oggi vale più dei miti»

L'ALLARME

Messina, continuano i “giochi proibiti” sul tetto dell’ex lido di Mortelle FOTO VIDEO

IN EVIDENZA

Salina, anziana turista dispersa in mare dopo un bagno davanti a Pollara

La violenta rissa in piazza a Capo d’Orlando: gli altri due indagati raccontano le varie fasi

Schiamazzi, corse in moto e minacce: è allarme sociale a Milazzo

INFRASTRUTTURE

Raddoppio ferroviario Messina-Catania: riprende il transito notturno dei camion sui lungomari della ionica

Barcellona, entro metà settembre la nuova struttura del Ponte Mela sarà consegnata

IN PROVINCIA

Eolie-Napoli: le tartarughe “pagano” 52 euro