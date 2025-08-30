Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Raddoppio ferroviario Messina-Catania: riprende il transito notturno dei camion sui lungomari della ionica

Raddoppio ferroviario Messina-Catania: riprende il transito notturno dei camion sui lungomari della ionica

Dopo la pausa estiva, le strade di Roccalumera e Nizza di Sicilia nuovamente attraversate dai mezzi pesanti per rifornire il cantiere nel torrente Fiumedinisi

Riprende il continuo e costante transito nelle ore notturne, sulle strade dei comuni jonici, dei mezzi pesanti impegnati nei cantieri per la costruzione della nuova linea ferroviaria a doppio binario Giampilieri-Fiumefreddo.
Dopo la sosta estiva concordata già nel 2024 tra i sindaci e il Consorzio Messina-Catania, esecutore dei lavori, sono tornati a circolare, in particolare sui lungomari, i camion per il trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dalla costruzione delle gallerie, con i conci in cemento armato per comporre la volte e altri mezzi come le autobetoniere, utilizzare per i getti di calcestruzzo armato.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province