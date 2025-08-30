Ricerche in corso per la turista dispersa in mare a Salina. Maschera e tubo ritrovati su un faraglione

La donna, dopo aver raggiunto con un gommone condotto dal marito, anch’egli romano, il tratto di mare antistante al piccolo borgo di Pollara (Malfa) si è tuffata in acqua con maschera e pinne, allontanandosi dal natante, così come faceva abitualmente durante le sue vacanze isolane. Il coniuge (90 anni) non vedendola tornare, allarmato, ha iniziato le ricerche, per circa un’ora, per poi tornare, disperato, in porto e chiedere l’intervento dei soccorsi. Scattato l’allarme, sotto la direzione del Dipartimento marittimo di Catania che ha coordinato le operazioni, sul posto sono giunte le unità della Guardia costiera di Lipari e della Delegazione di spiaggia di Santa Marina Salina, supportate, in seguito, da due elicotteri della Marina militare, giunti in momenti diversi e che hanno sorvolato a lungo l’area marina interessata, e dai sommozzatori dei Vigili del fuoco che hanno ispezionato, illuminando con i fari in dotazione, i fondali e gli anfratti sottomarini, con particolare attenzione a quelli limitrofi al Faraglione di Pollara dove sono stati ritrovati, appoggiati su uno scoglio limitrofo la maschera e il tubo : coinvolti nelle ricerche anche i mezzi in transito e imbarcazioni di pescatori locali che si sono messi a disposizione dell’Autorità marittima eoliana.

Contestualmente il tratto di mare interessato dalla ricerca, così come la costa, sono stati scrutati via terra, anche con l’ausilio di binocoli, dai carabinieri di Santa Marina Salina, dal capo delle guardie della Riserva naturale, vedette della forestale e diversi volontari. Le ricerche, seguite come è evidente con grande preoccupazione dal marito, nonostante siano state intensive e condotte tempestivamente, non hanno, però, consentito di ritrovare la povera donna: riprenderanno stamane sin dalle prime luci dell’alba ma è chiaro, che stante le tante ore trascorse e l’intensità delle ricerche effettuate, sarà molto difficile ritrovarla in vita.

La coppia romana è una frequentatrice abituale dell’isola di Salina dove hanno una casa di proprietà nella frazione di Rinella. La notizia della scomparsa in mare della donna è stata accolta con grande preoccupazione ed apprensione dai cittadini del piccolo borgo salinaro, dove i due romani, anche per una frequentazione dei luoghi che va avanti da tantissimi anni, sono molto conosciuti e stimati.