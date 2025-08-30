Messina, si rinnova l'omaggio a San Giovanni Decollato

Si è rinnovato l’omaggio dei messinesi a San Giovanni Decollato , nel giorno del suo martirio noto appunto come “decollazione”; a lui è dedicata la chiesetta sita nell’omonima piazza tra il viale Regina Margherita e il torrente Boccetta. La processione del simulacro retto a spalla dal gruppo di portatori Ceri Messinesi (guidato da Salvatore Comunale e Franco Forami) è tornata a sfilare per le vie Degli Antoni, Mitchell, Trionfo, piazza San Pio, viale Regina Margherita, Borzì, Longo e Gagini, prima di far rientro nella piazza della chiesa dove in serata si è svolto un suggestivo spettacolo di giochi pirotecnici; la statua poggia su un artistico fercolo realizzato dall’artigiano milazzese Rocco Ruggeri. Il corteo è stato accompagnato dalla banda musicale “Santa Cecilia” di Santo Stefano Medio, insieme ai membri della confraternita guidata da Domenico Romano , alla rinnovata confraternita di San Cristoforo e una rappresentanza del Centro interconfraternale diocesano.

E’ stato il neo sacerdote don Antonino Morabito a presiedere la messa solenne concelebrata dal rettore padre Gaetano Clemente e da mons. Giuseppe Costa, delegato arcivescovile della chiesa Santa Maria all’Arcivescovado. A differenza degli altri edifici religiosi della città ricostruiti dopo il sisma del 1908, quello di S. Giovanni Decollato non è stato fatto in cemento armato ma in mattoni; all’edificazione parteciparono fra gli altri alcuni confrati dell’epoca fra i quali Giovanni Marra, cui si devono le decorazioni, e Giuseppe Cannavò che ha curato gli stucchi. Il catino dell’abside è stato affrescato da Luciano Batoli con il “Battesimo di Gesù” e sotto la “Decollazione” di Giuseppe Bonsignore. La risistemazione dell’abside per adattare la chiesa alle norme liturgiche postconciliari e l’altare del SS. Sacramento sono stati curati dall’architetto salesiano don Giorgio Furgone; il mosaico del prospetto, con la “Predicazione del Battista” è opera della scuola del beato Angelico di Milano. Particolare anche la storia della confraternita di S. Giovanni Decollato, che originariamente aveva il compito di dare sepoltura ai condannati a morte; per questo nella chiesa furono sepolti anche patrioti messinesi fucilati per la libertà, fra i quali Giuseppe Sciva.