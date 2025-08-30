Messina, paura sul viale Europa: perde il controllo dell'auto e travolge i paletti dissuasori

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi sul viale Europa, dove intorno alle 14.30 si è verificato un incidente stradale. Un’auto che procedeva in direzione monte-mare ha improvvisamente perso il controllo, travolgendo i paletti dissuasori lungo la carreggiata. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente, subito soccorso e trasportato all’ospedale Piemonte in codice azzurro. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, alla base del sinistro ci sarebbe un improvviso guasto meccanico al veicolo. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.