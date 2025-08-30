Messina, la Polizia stradale contro gli eccessi di velocità: ecco la mappa dei controlli

La Polizia Stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E' importante tenere la velocità sotto controllo.

I servizi saranno effettuati da lunedì 01 Settembre 2025 sino a domenica 07 Settembre 2025, sulle tratte autostradali A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità, secondo il seguente calendario:

Giorni 01, 02, 03 e 04 Settembre 2025 nella A/20 Messina – Palermo e A/18 Messina – Catania, alternativamente, in entrambi i sensi di marcia.

Ricordiamo i limiti attuali: