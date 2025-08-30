Messina, continuano i “giochi proibiti” sul tetto dell’ex lido di Mortelle FOTO VIDEO

È Ferragosto, in centro città decine di migliaia di persone sono col naso all’insù riunite nel rito collettivo della Vara. Qualche chilometro più a nord, una scena divenuta tremendamente abituale, estate dopo estate: ragazzini sul tetto di ciò che resta dell’ex lido di Mortelle e, in particolare, dell’ex hotel Giardino delle Palme. Uno di loro è in piedi sul punto più alto, sale e scende con agilità, ma anche con grande incoscienza dei pericoli da cui è circondato.

Un suo amico di bravata sembra inquadrarlo con lo smartphone, perché vuoi che una cosa così non venga immortalata a favore di social? Lo stesso avviene qualche giorno dopo, quattro, cinque ragazzini sempre sul tetto, sempre a sfidare la sorte in nome di chissà quale sfida senza senso.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale