Messina, continuano i "giochi proibiti" sul tetto dell'ex lido di Mortelle FOTO VIDEO

La riqualificazione della storica struttura e di quello che una volta era l’hotel Giardino delle Palme tarda ancora per chissà quali intoppi burocratici. E i ragazzini si lanciano in pericolosissime “sfide”

30 Agosto 2025

È Ferragosto, in centro città decine di migliaia di persone sono col naso all’insù riunite nel rito collettivo della Vara. Qualche chilometro più a nord, una scena divenuta tremendamente abituale, estate dopo estate: ragazzini sul tetto di ciò che resta dell’ex lido di Mortelle e, in particolare, dell’ex hotel Giardino delle Palme. Uno di loro è in piedi sul punto più alto, sale e scende con agilità, ma anche con grande incoscienza dei pericoli da cui è circondato.

Un suo amico di bravata sembra inquadrarlo con lo smartphone, perché vuoi che una cosa così non venga immortalata a favore di social? Lo stesso avviene qualche giorno dopo, quattro, cinque ragazzini sempre sul tetto, sempre a sfidare la sorte in nome di chissà quale sfida senza senso.
