La violenta rissa in piazza a Capo d'Orlando: gli altri due indagati raccontano le varie fasi

Dopo i tre diciassettenni collocati in comunità, sentiti nei giorni scorsi al Tribunale per i minorenni di Messina, anche i due maggiorenni raggiunti lunedì scorso da misura cautelare per la rissa avvenuta il 19 agosto in piazza Trifilò, a Capo d’Orlando, hanno risposto alle domande dei magistrati nel corso dell’interrogatorio di garanzia svoltosi ieri mattina al Tribunale di Patti.

Davanti al gip Eugenio Aliquò e alla sostituta procuratrice Giovanna Lombardo, titolare del fascicolo aperto con le accuse di rissa e lesioni personali aggravate, sono comparsi il 19enne orlandino Lorenzo Bianco, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e il 55enne con obbligo di dimora a Capo d’Orlando. Il giovane, assistito dal difensore di fiducia, avvocato Giovanni Villaroel, ha fornito la propria versione dei fatti e della dinamica di quanto accaduto quella notte, mostrando il proprio pentimento per il gesto compiuto nelle fasi della colluttazione, con il colpo di casco sferrato all’indirizzo dell’altro uomo, di cui egli stesso ha ammesso e riconosciuto la gravità.

