Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Eolie-Napoli: le tartarughe “pagano” 52 euro

Eolie-Napoli: le tartarughe “pagano” 52 euro

Devono essere operate per liberarle dagli ami ingeriti, ma la nave non fa sconti

Prosegue senza sosta l’opera di soccorso e cura delle tartarughe marine da parte dell’associazione Filicudi wildlife conservation e Turtle point di Lipari.
Alcune decine sono stati gli interventi in questa stagione estiva, purtroppo, in alcuni casi, le tartarughe sono state recuperate prive di vita, in genere per impatti contro i natanti. In queste ore due esemplari, rinominate Tonino e Fortunata dai volontari, che hanno ingerito un amo e lenza di palangaro, sono state imbarcate sul traghetto che collega le Eolie con Napoli: nella città partenopea saranno sottoposte ad intervento per la rimozione di quanto ingerito.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province