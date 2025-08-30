Eolie-Napoli: le tartarughe “pagano” 52 euro

Prosegue senza sosta l’opera di soccorso e cura delle tartarughe marine da parte dell’associazione Filicudi wildlife conservation e Turtle point di Lipari.

Alcune decine sono stati gli interventi in questa stagione estiva, purtroppo, in alcuni casi, le tartarughe sono state recuperate prive di vita, in genere per impatti contro i natanti. In queste ore due esemplari, rinominate Tonino e Fortunata dai volontari, che hanno ingerito un amo e lenza di palangaro, sono state imbarcate sul traghetto che collega le Eolie con Napoli: nella città partenopea saranno sottoposte ad intervento per la rimozione di quanto ingerito.

