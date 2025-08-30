Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Capo d’Orlando, scovata una base di spaccio in un casolare abbandonato

di

Alla luce dei gravi episodi avvenuti nell’ultimo periodo che hanno destato allarme sociale, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno intensificato l’attività di controllo del territorio con la finalità di contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze di stupefacenti.

Nell’ambito dei predisposti servizi, a Capo d’Orlando, all’interno di un casolare abbandonato, i militari dell’Arma hanno scovato una vera e propria base di spaccio. All’esito di una perquisizione, infatti, sono stati trovati e sequestrati circa un chilogrammo tra hashish e marijuana, due piante di cannabis, diversi semi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, intrisi di residui di droghe e vario materiale, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga sequestrata, comprese le piante, è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio.

Sulla base del ritrovamento dello stupefacente, è stata avviata un’attività investigativa volta a risalire all’identità dei soggetti che gestivano la lucrosa attività criminale.

Con le medesime finalità, i servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nelle zone interessate dalla maggiore aggregazione giovanile, laddove si verificano risse e lo smercio di sostanze stupefacenti è più frequente.

