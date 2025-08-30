Barcellona, entro metà settembre la nuova struttura del Ponte Mela sarà consegnata

Il Genio civile di Messina, che ha eseguito la “progettazione definitiva ed esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del Ponte sul torrente Mela, lungo la Strada Provinciale n.75/b che ricongiunge i territori confinanti di Barcellona e Milazzo, ha comunicato l’imminente completamento della struttura, con la realizzazione della gettata di calcestruzzo sul nuovo impalcato del viadotto Mela, e con il termine dei lavori di costruzione dei marciapiedi e la collocazione dei guardrail. Infatti, la prossima settimana, la società Provestrutture.it S.r.l., laboratorio con sede a Giardini Naxos, accreditato dal Ministero delle Infrastrutture, che ha eseguito, con il posizionamento dei mezzi pesanti, i test e le analisi di laboratorio, dopo aver prelevato, nei termini fissati, i campioni di calcestruzzo dei piloni e dell’impalcato renderà ufficiali i risultati che confermano la validità delle prove, che dalla prossima settimana. Si procederà così la consegna al responsabile unico del procedimento di due copie cartacee firmate in originale e un file, indispensabili per il collaudo finale e la successiva messa in esercizio del viadotto. Fino allo scorso giovedì mattina le maestranze dell’impresa esecutrice, la “Z.Costruzioni S.r.l”. di Aragona, hanno lavorato al completamento dei marciapiedi ai margini del ponte Mela e alla collocazione dei “guardrail”. Per ultimare l’impalcato, non appena si conoscerà l’esito ufficiale delle prove di carico, l’impresa dovrà impermeabilizzare e poi asfaltare il fondo stradale.

