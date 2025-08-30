Autostrada Messina - Palermo, rinviati i lavori di pavimentazione allo svincolo di Barcellona

I lavori di pavimentazione allo svincolo di Barcellona, sulla A20 ME-PA , programmati nelle giornate comprese tra l’1 e il 5 di settembre, sono stati sospesi e rinviati. Lo ha reso noto il Cas.

Anche ​il Sindaco, Avv. Giuseppe Calabrò, ha reso noto "che, a seguito di un proficuo dialogo con gli enti preposti, gli importanti lavori di pavimentazione previsti per lo svincolo autostradale di Barcellona sono stati posticipati. ​Dopo aver appreso della programmazione di questo intervento, ho immediatamente interloquito con l’assessore regionale alle Infrastrutture, On.le Alessandro Aricò, con il Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), Dott. Filippo Nasca, e con l’Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, Dott. Santi Trovato.

​La sinergia e la collaborazione tra le istituzioni sono state fondamentali per individuare la soluzione migliore, volta a evitare i disagi alla viabilità che i lavori avrebbero potuto causare. Il CAS ha pertanto accolto la nostra richiesta e ha disposto che l'intervento venga eseguito, con riduzione dei tempi di intervento, solo dopo l'apertura del Ponte del Mela, prevista entro la metà del mese di settembre. ​Questo coordinamento tra gli enti dimostra l'impegno comune a tutelare i nostri cittadini. ​Ringrazio l’Assessore Aricò, il Presidente Nasca e l'Ingegnere Trovato per la loro disponibilità e per la sensibilità dimostrata".