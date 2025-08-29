TARI 2025, oggi la scadenza per la prima rata: attivo il Portale tributario del Comune di Messina

Scade oggi, venerdì 29 agosto, il termine per il pagamento della prima rata di acconto della TARI 2025. A ricordarlo è l’assessore ai Tributi, Roberto Cicala, sottolineando come «nelle settimane scorse un messaggio tramite App IO abbia informato i contribuenti della disponibilità dell’avviso di pagamento TARI 2025 e della relativa scadenza fissata al 29 agosto. Il versamento può essere effettuato tramite il sistema PagoPA».

Per agevolare i cittadini, l’Amministrazione comunale ricorda che è attivo il Portale tributario del cittadino (https://messina.servizi-pa-online.it/web/servizi-tributari), accessibile con SPID o CIE. Attraverso la piattaforma è possibile scaricare direttamente gli avvisi TARI e procedere al pagamento online tramite PagoPA.

In caso di difficoltà di accesso al portale, è disponibile anche il servizio “Ristampatari”, che consente di ottenere un duplicato dell’avviso inviando una semplice email a: [email protected]

È importante ricordare che:

non è possibile utilizzare la PEC, poiché le richieste inviate via posta certificata non vengono elaborate;