TARI 2025, oggi la scadenza per la prima rata: attivo il Portale tributario del Comune di Messina

Scade oggi, venerdì 29 agosto, il termine per il pagamento della prima rata di acconto della TARI 2025. A ricordarlo è l’assessore ai Tributi, Roberto Cicala, sottolineando come «nelle settimane scorse un messaggio tramite App IO abbia informato i contribuenti della disponibilità dell’avviso di pagamento TARI 2025 e della relativa scadenza fissata al 29 agosto. Il versamento può essere effettuato tramite il sistema PagoPA».
Per agevolare i cittadini, l’Amministrazione comunale ricorda che è attivo il Portale tributario del cittadino (https://messina.servizi-pa-online.it/web/servizi-tributari), accessibile con SPID o CIE. Attraverso la piattaforma è possibile scaricare direttamente gli avvisi TARI e procedere al pagamento online tramite PagoPA.
In caso di difficoltà di accesso al portale, è disponibile anche il servizio “Ristampatari”, che consente di ottenere un duplicato dell’avviso inviando una semplice email a: [email protected]
È importante ricordare che:
non è possibile utilizzare la PEC, poiché le richieste inviate via posta certificata non vengono elaborate;
la richiesta va inviata da una casella di posta ordinaria;
per evitare lo scarto è necessario indicare il codice fiscale completo (senza spazi) nell’oggetto o nel corpo della mail e allegare un documento di riconoscimento valido (fronte/retro se richiesto);
non saranno prese in considerazione domande inoltrate tramite canali diversi o da terzi.
Il servizio è semi-automatico e le richieste vengono gestite direttamente dal sistema informatico. Inoltre, chi lo desidera può segnalare, nella stessa email, la volontà di utilizzare l’indirizzo mittente come recapito per ricevere in futuro la documentazione TARI.
