Saponara, medico di base massacrato a pugni: trasferito al Policlinico di Messina. Nello stesso studio 30 anni fa il suocero era stato ucciso

Violenta aggressione a Saponara ai danni del dottore Aldo Panarello, stimato medico di base. Nella tarda mattinata di ieri, approfittando dell'orario di chiusura, un uomo si è introdotto nel suo studio privato di via Papa Giovanni XXIII, a Saponara centro. L'aggressore, che indossava un cappello con una visiera abbassata sugli occhi, ha iniziato a sferrare pugni contro il medico, rimasto seriamente ferito, scappando poi via. I carabinieri hanno subito attivato le ricerche per risalire, anche attraverso le immagini di videosorveglianza, all'identità dell'autore. Panarello ha riportato fratture alla spalla e alla mandibola e sta ricevendo le cure necessarie al Policlinico di Messina, dove tra l'altro dovrà subire un intervento maxillofacciale.
Sotto shock la comunità di Saponara. "Condanno fermamente il vile gesto ai danni del dottore Aldo Panarello, stimato medico di base e sindaco per un decennio del Comune di Saponara - riferisce il primo cittadino Giuseppe Merlino -. Esprimo solidarietà a nome dell'amministrazione comunale nei confronti della famiglia e auguriamo che la giustizia faccia presto chiarezza sulla vicenda punendo l'autore".
Un precedente inquietante
All'episodio si aggiunge un dato inquietante. Nello stesso studio, l'1 agosto del 1995 il medico Vittorio Meli (suocero di Panarello) è stato ucciso da un paziente convinto che le sue condizioni si erano aggravate per una cura sbagliata prescritta da Meli.
