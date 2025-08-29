Rocambolesco furto d'auto a Nizza di Sicilia: ladri inseguiti fino a Furci. Uno è stato preso, l'altro è in fuga

Momenti di tensione tra Nizza di Sicilia e Furci Siculo, dove un tentato furto d’auto si è trasformato in un inseguimento a tutta velocità per le vie del centro. Tutto è cominciato a Nizza, dove due uomini – entrambi del messinese – hanno rubato una Fiat Uno, pensando di farla franca.

Il proprietario del veicolo però, accortosi subito del furto, non ha perso tempo: si è messo sulle tracce dei ladri a bordo del suo scooter, riuscendo anche ad allertare tempestivamente i carabinieri. La segnalazione si è rivelata determinante. Una pattuglia dell’Arma ha intercettato il veicolo a Furci Siculo, dando inizio a un inseguimento per le strade del paese.

La fuga dei malviventi ha assunto tratti pericolosi: nel tentativo di far perdere le proprie tracce, i fuggitivi hanno imboccato contromano la via Nazionale, forse con l’intento di raggiungere l’autostrada. Hanno anche provocato la caduta di due ragazzi in scooter, fortunatamente senza conseguenze gravi. La corsa, però, si è interrotta all’incrocio tra via Pirandello e via Verga, dove i militari sono riusciti a bloccare l’auto e a fermare uno dei due occupanti. Il secondo ladro, invece, è riuscito a scappare a piedi e risulta ancora ricercato.