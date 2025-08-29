Rifiuti, a Taormina multe di 500 euro al giorno a chi non ritira i nuovi mastelli

A togliere il sonno a chi vive e lavora nel centro storico di Taormina, costretto ad esporre i rifiuti di notte, si aggiungerà presto il rischio di subire una pesante sanzione, che potrebbe colpire tutta la popolazione.

Il sindaco Cateno De Luca, in costante braccio di ferro con i residenti che chiedono di modificare l’ordinanza che impone il conferimento porta a porta dal’1.30 alle 5 per aver garantito il diritto al sonno, non arretra di un millimetro ma anzi rilancia con l’annuncio di un nuovo provvedimento.

«Chi non ritirerà i nuovi contenitori per la raccolta differenziata porta a porta riceverà una multa di 500 euro al giorno – fa sapere De Luca – non è una minaccia ma voglio comunicarlo con largo anticipo, visto che c’è tempo fino al 30 settembre per avere il kit e l’ordinanza con la sanzione scatterà dall’1 ottobre».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale