Rassegna stampa 29-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Ponte sullo Stretto, Federlogistica si schiera: «È un'occasione unica e irripetibile»
- Messina, in vista dei cantieri del Ponte servono almeno 150 vigili in più

- Messina, il crack e la cocaina ai ragazzini dalla “casa” di Villaggio Aldisio
- Cane abbandonato in valigia a Messina: rintracciati i proprietari

SICILIA

- Braccio di ferro Schifani-Salvini, FdI al governatore: no al ricorso per la nomina di Annalisa Tardino

IN PROVINCIA

- Rifiuti, a Taormina multe di 500 euro al giorno a chi non ritira i nuovi mastelli

