Operazione antidroga a Messina: arrestato un 26enne, sequestrati a Giostra cocaina e crack

Un’operazione della Polizia di Messina ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 26enne messinese, incensurato, sorpreso con circa 80 grammi di cocaina e 4 grammi di crack nascosti in terrazza. L’intervento rientra nei servizi antidroga predisposti dal questore Annino Gargano.

L’attività investigativa della Squadra Mobile, condotta attraverso osservazioni e monitoraggi mirati, ha permesso di individuare uno stabile nel quartiere di Giostra dove si svolgeva un’intensa attività di spaccio. La successiva perquisizione, eseguita con il supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, ha consentito di sequestrare droga, residui di stupefacente e un sistema di videosorveglianza installato verosimilmente per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Nell’appartamento oggetto di perquisizione sono stati trovati un 29enne e una 24enne, entrambi messinesi, indagati per concorso nell’attività di spaccio. Per il 26enne invece è scattato l’arresto: dopo la convalida da parte del giudice, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.