Militello Rosmarino, fulmine in chiesa: la statua di San Sebastiano va a fuoco e viene trovata per terra

La scoperta è stata fatta un paio di giorni fa da alcuni fedeli

Danneggiata da un principio d’incendio un’antica scultura lignea di San Sebastiano, custodita nell’omonima chiesetta a Militello Rosmarino. La scoperta è stata fatta un paio di giorni fa da alcuni fedeli. Secondo una prima ipotesi potrebbe essere stato un fulmine che ha colpito l’edificio ad innescare il principio d’incendio che ha intaccato la scultura dalla base, finché la stessa non è rovinata per terra.

