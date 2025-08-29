Messina, paura per dei cani randagi a Gazzi: il Comune interviene con operazioni di recupero e monitoraggio

Dopo le segnalazioni dei cittadini sulla presenza di cani randagi nel rione Gazzi, il Comune di Messina ha avviato verifiche e operazioni mirate per garantire la sicurezza pubblica e il benessere degli animali. A darne notizia è l’assessore al benessere animale, Massimiliano Minutoli. In particolare, è stato disposto il recupero di un cane nero individuato come capobranco, ritenuto prioritario per la gestione del branco. Le operazioni, sottolinea l’amministrazione, saranno svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela degli animali.

Da diversi giorni il personale incaricato sta effettuando sopralluoghi nelle zone comprese tra Case Gescal e Maregrosso, dove si concentra la presenza dei cani. L’assessore Minutoli ha inoltre precisato che non tutti gli esemplari sono randagi: alcuni risultano dotati di collare, segno che potrebbero appartenere a privati.

Il Comune ha annunciato un rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo, con monitoraggi costanti e interventi per ridurre il rischio di nuovi episodi. L’amministrazione invita i cittadini a continuare a collaborare fornendo segnalazioni utili e ricorda che è possibile rivolgersi all’ufficio randagismo ai numeri 090/7723305 – 090/7723314 o via email all’indirizzo [email protected].