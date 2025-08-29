Messina, la UIL denuncia: “Fermi tecnici al 118 per carenza di personale. Chiediamo chiarezza sulla gestione SEUS”

La UIL e la UIL FPL di Messina hanno presentato una formale richiesta di accesso agli atti agli enti competenti – tra cui l’A.O. Papardo, la Centrale Operativa SEUS 118 di Messina, la Direzione Generale SEUS di Palermo e l’Assessorato regionale alla Salute – in merito ai fermi tecnici che avrebbero interessato diverse postazioni del servizio di emergenza-urgenza nella provincia di Messina tra giugno e agosto scorso.
Secondo quanto denunciato dal sindacato, i disservizi sarebbero stati causati da una carenza strutturale di personale, con possibili conseguenze negative sulla sicurezza dei cittadini e sul rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
Nella nota inviata alle istituzioni, la UIL chiede documentazione dettagliata riguardante:
l’elenco completo dei fermi tecnici registrati nel periodo, con indicazione di date, sedi e motivazioni;
i turni del personale impiegato;
le disposizioni di servizio relative alla partecipazione del personale SEUS ad attività non strettamente sanitarie (come manifestazioni o eventi promozionali);
la rendicontazione delle ore lavorative dedicate a tali attività e le relative coperture economiche;
i criteri adottati per la gestione delle risorse umane, in particolare per la copertura dei turni e gli impieghi esterni.
Il sindacato segnala inoltre casi in cui personale sarebbe stato autorizzato sotto la dicitura “Grandi Emergenze”, ma impiegato in attività di supporto non emergenziale, mentre alcune postazioni risultavano chiuse per carenza di operatori. Una circostanza che, se confermata, rappresenterebbe – secondo la UIL – “un uso improprio delle risorse pubbliche e una violazione dei principi di efficienza e imparzialità dell’azione amministrativa”.
Alla luce delle criticità emerse, la UIL Messina ritiene necessario aprire una riflessione sull’attuale modello gestionale affidato a SEUS S.c.p.A., ipotizzando soluzioni alternative già adottate in altre regioni italiane, come la gestione diretta delle centrali operative da parte delle strutture pubbliche sanitarie, in modo da garantire:
maggiore aderenza ai bisogni del territorio;
una gestione integrata del personale;
riduzione dei costi indiretti;
responsabilità amministrativa più chiara e tracciabile.
Il sindacato annuncia di attendere risposte entro i termini di legge, riservandosi di intraprendere ulteriori iniziative sindacali, istituzionali e giudiziarie qualora non dovessero arrivare riscontri adeguati o dovessero emergere ulteriori criticità.
