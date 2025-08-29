Messina, la UIL denuncia: “Fermi tecnici al 118 per carenza di personale. Chiediamo chiarezza sulla gestione SEUS”

La UIL e la UIL FPL di Messina hanno presentato una formale richiesta di accesso agli atti agli enti competenti – tra cui l’A.O. Papardo, la Centrale Operativa SEUS 118 di Messina, la Direzione Generale SEUS di Palermo e l’Assessorato regionale alla Salute – in merito ai fermi tecnici che avrebbero interessato diverse postazioni del servizio di emergenza-urgenza nella provincia di Messina tra giugno e agosto scorso.

Secondo quanto denunciato dal sindacato, i disservizi sarebbero stati causati da una carenza strutturale di personale, con possibili conseguenze negative sulla sicurezza dei cittadini e sul rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Nella nota inviata alle istituzioni, la UIL chiede documentazione dettagliata riguardante:

l’elenco completo dei fermi tecnici registrati nel periodo, con indicazione di date, sedi e motivazioni;

i turni del personale impiegato;

le disposizioni di servizio relative alla partecipazione del personale SEUS ad attività non strettamente sanitarie (come manifestazioni o eventi promozionali);