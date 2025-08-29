Messina, incendio nella notte in una pizzeria di via Consolare Pompea: nessun ferito

Momenti di paura ieri sera a Messina, dove un incendio è divampato all’interno di una pizzeria di via Consolare Pompea. Le fiamme si sono sviluppate intorno alla mezzanotte, ma fortunatamente in quel momento il locale era vuoto e non si registrano feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo evitando che le fiamme si propagassero e causassero ulteriori danni. Presenti anche gli agenti delle Volanti della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi.

Secondo le prime verifiche, l’incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito. Al momento è stata esclusa l’ipotesi dolosa.