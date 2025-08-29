Messina, il crack e la cocaina ai ragazzini dalla “casa” di Villaggio Aldisio

Crack e cocaina anche ai ragazzini e ai “figli di papà”, per portare lo sballo alle feste con le pipette al seguito. Per una vera invasione in città che viene ormai segnalata da anni da tutti gli addetti ai lavori. Un fenomeno molto preoccupante se si considera soprattutto che si va sempre più abbassando l’età degli assuntori, molto spesso ragazzini sotto i 14 anni.

Ed era molto variegato il campionario di clienti che per mesi, dalla città e dalla provincia, sin dal gennaio del 2023, andavano nella “casa dello spaccio” in via Rosso da Messina, al Villaggio Aldisio, dove con frequenza quasi giornaliera venivano distribuiti grandi e piccole quantità di cocaina e crack. Oltre ai ragazzini c’erano anche alcuni commercianti, perfino corrieri postali che facevano una “pausa” durante il servizio, con tanto di divisa addosso. E tutti pagavano dai 50 ai cento euro per rifornirsi.

Sono stati i carabinieri della Compagnia Sud a scoprire tutto, come spesso accade con un banale controllo, era il 20 gennaio del 2023. Un ragazzo usciva dalla casa di Alessandro Dell’Acqua in via Rosso da Messina, dopo il controllo gli trovarono addosso circa 8 grammi di crack, fu segnalato in Prefettura come assuntore di droga.

