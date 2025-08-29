Messina, dal dolore alla rinascita: nasce Alba Viva, l’associazione in ricordo di Aurora e Alberto De Domenico

Dalla notte al giorno, dal buio alla luce, è il prodigio e il mistero della vita che spesso ti pone dinanzi a eventi inspiegabili razionalmente, come la morte di due giovani, Aurora e Alberto De Domenico , lei in un incidente stradale nel 2019, lui stroncato lo scorso anno da un arresto cardiaco dopo un tuffo in piscina. Nasce così Alba viva, associazione intitolata ai due fratelli, per volontà dei genitori Marilena Pantò e Alessandro De Domenico (presidente e vicepresidente dell'associazione), con il supporto dei tantissimi amici che hanno voluto fortemente raccogliere l'eredità dei due ragazzi. L'associazione, iscritta nel registro degli enti del terzo settore, è stata presentata ufficialmente all'Oasi Madonna del Sorriso. Benessere della persona, formazione e orientamento, iniziative finalizzate ai bambini: sono questi gli obiettivi che l'associazione si prefigge di portare avanti con la collaborazione di istituzioni locali, enti e privati. A tracciare il profilo di questa realtà facendo rivivere i ricordi di momenti vissuti insieme fra sorrisi e lacrime sono stati i membri del direttivo, amici dei fratelli De Domenico, Alessia Gugliandolo, Paulo Sergi, Carmelo Geraci, Giacomo Angileri, Lorenzo Patanè, Giulio D’Arrigo, Chiara Santalco, Giorgio Sparacino, Giorgia Vadalà, Rita Angileri, Antonio Parisi .

"Aurora era bellissima, pura e sincera; Alberto ironico e intelligente, riconoscibile anche in una stanza piena di gente": così Alessia Gugliandolo ha parlato di quelli che erano i loro migliori amici. Alba viva è un cammino collettivo che ci permetterà di rafforzare ancora di più quei legami di amicizia, solidarietà e cooperazione costruiti insieme a Alberto e Aurora", ha detto Lorenzo Patanè. Una realtà che profuma di bene e bellezza, costruita su fondamenta solide quali memoria, solidarietà, comunità e speranza. I primi passi mossi dall'associazione hanno già prodotto frutti buoni come il sostegno a strutture di accoglienza come Il Bucaneve e la compagnia teatrale di Giovanna Manetto "Volere volare". Alla serata è intervenuto mons. Tonino Schifilliti, che ha conosciuto e seguito Aurora e Alberto nel cammino di evangelizzazione, per lanciare l'idea di un progetto umanitario che l'associazione Alba viva sosterrà con una parte dei fondi raccolti la creazione di una scuola in Rwanda, con il sostegno di padre Gerard, viceparroco della comunità di San Gabriele. "Prego affinchè la vostra maternità e paternità ferita rinasca in percorsi di bene" ha detto mons. Schifilliti. E quei sogni infranti sull'asfalto e sul fondo di quella piscina riprendono forma attraverso l'entusiasmo degli amici di Aurora e Alberto, nella consapevolezza che l'alba con la sua bellezza irrompe nella notte trasformando le tenebre in luce.