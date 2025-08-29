Messina, cantiere in via Lago Grande: nuove regole per auto e pedoni fino al 30 settembre

Dal 2 al 30 settembre prossimo, via Lago Grande sarà interessata da un’ordinanza viabile necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori del progetto “Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri – Torre Faro”, finanziato con fondi del PNRR nell’ambito del rafforzamento della mobilità ciclistica urbana.
Il provvedimento, emanato dal Servizio Mobilità Urbana del Comune di Messina, prevede una serie di misure finalizzate a garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti durante il cantiere. In particolare:
divieto di sosta h24 con rimozione forzata su entrambi i lati della via Lago Grande;
divieto di transito pedonale sul marciapiede lato lago, con obbligo di utilizzo del lato opposto;
divieto di transito veicolare sul lato lago per una fascia di carreggiata larga 1,50 metri;
limite massimo di velocità fissato a 30 km/h lungo l’intero tratto interessato.
L’impresa incaricata dei lavori garantirà la predisposizione della corretta segnaletica provvisoria e tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza della circolazione stradale.
L’intervento rientra nella più ampia strategia di riqualificazione e valorizzazione della mobilità sostenibile nella zona nord di Messina, con l’obiettivo di incentivare gli spostamenti in bici e a piedi lungo l’asse Ganzirri – Torre Faro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia