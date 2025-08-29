Impianti sportivi a Villa Dante: il consigliere Russo chiede al Comune di Messina di affidare la gestione all'esterno

A pochi giorni dalla scadenza del periodo di gratuità per l’utilizzo dei campi sportivi di Villa Dante – fissata al 30 giugno 2025 – si riaccende il dibattito sulla gestione delle strutture affidate finora alla Messina Social City. Numerosi cittadini, attraverso le segnalazioni raccolte dal consigliere comunale Alessandro Russo hanno lamentato difficoltà nell’accesso agli impianti: prenotazioni complesse soprattutto nei giorni festivi, orari di apertura ridotti e mancanza di spazi fondamentali come spogliatoi e aree di ristoro. A ciò si aggiungono le condizioni non ottimali delle strutture: i campi presentano crepe e fenditure, mentre le reti di gioco risultano deteriorate.
Secondo il consigliere del Pd è arrivato il momento di valutare soluzioni diverse rispetto all'affidamento alla Messina Social City, azienda speciale che ha garantito l’apertura degli impianti nella fase iniziale. «Serve un modello gestionale che potenzi l’offerta, renda gli impianti più fruibili e garantisca anche una maggiore redditività per le casse comunali» esorta Russo.
L’attenzione del consigliere si concentra in particolare sui tre campi da tennis, quello di padel e quello di calcetto, considerati di evidente rilevanza economica: una loro gestione in concessione, affidata tramite bando pubblico a società sportive, federazioni o soggetti qualificati, potrebbe infatti garantire non solo un servizio migliore ma anche maggiori entrate per il Comune.
Il nodo, infatti, è anche economico: dal Rendiconto di gestione 2024 emerge che gli impianti sportivi comunali coprono appena il 4,04% dei costi, a fronte di una soglia minima di legge del 36%. Un divario che secondo Russo pesa sul bilancio: 857.457 euro i costi di gestione, solo 34.603 gli introiti.
«Una gestione in concessione – si legge nell’interrogazione – permetterebbe di colmare questo squilibrio strutturale e offrirebbe agli sportivi messinesi un servizio finalmente adeguato».
Tra i punti critici sottolineati: la chiusura serale dei campi alle 20 anche in estate, proprio nella fascia oraria di maggiore utilizzo, la totale assenza di istruttori o tecnici a disposizione degli utenti e l’assenza di un progetto di potenziamento degli impianti. Per questo il consigliere chiede all’Amministrazione comunale di avviare un bando pubblico che affidi la gestione a realtà qualificate, in grado di valorizzare al meglio il potenziale degli impianti e trasformarli in un punto di riferimento per lo sport cittadino.
