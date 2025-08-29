Impianti sportivi a Villa Dante: il consigliere Russo chiede al Comune di Messina di affidare la gestione all'esterno

A pochi giorni dalla scadenza del periodo di gratuità per l’utilizzo dei campi sportivi di Villa Dante – fissata al 30 giugno 2025 – si riaccende il dibattito sulla gestione delle strutture affidate finora alla Messina Social City. Numerosi cittadini, attraverso le segnalazioni raccolte dal consigliere comunale Alessandro Russo hanno lamentato difficoltà nell’accesso agli impianti: prenotazioni complesse soprattutto nei giorni festivi, orari di apertura ridotti e mancanza di spazi fondamentali come spogliatoi e aree di ristoro. A ciò si aggiungono le condizioni non ottimali delle strutture: i campi presentano crepe e fenditure, mentre le reti di gioco risultano deteriorate.

Secondo il consigliere del Pd è arrivato il momento di valutare soluzioni diverse rispetto all'affidamento alla Messina Social City, azienda speciale che ha garantito l’apertura degli impianti nella fase iniziale. «Serve un modello gestionale che potenzi l’offerta, renda gli impianti più fruibili e garantisca anche una maggiore redditività per le casse comunali» esorta Russo.