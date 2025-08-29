Cane abbandonato in valigia a Messina: rintracciati i proprietari

Sarebbero già stati rintracciati i proprietari del cane chihuahua che, due giorni fa, è stato ritrovato morto dentro una valigia abbandonata sotto il ponte della Ferrovie dello Stato a Contesse. Gli agenti del Servizio municipale di Polizia ambientale, decoro urbano e benessere degli animali che stanno conducendo le indagini, potrebbero chiudere il cerchio molto presto sui responsabili del folle gesto. A mettere gli investigatori sulla strada giusta, rendendo di fatto possibile l'apertura di un'inchiesta giudiziaria, potrebbe risultare preziosa se non addirittura determinantw la denuncia presentata dalla referente di un'associazione animalista informata dei fatti. Si tratta di una attivista messinese che da anni è impegnata nella difesa degli animali, la quale attraverso alcune segnalazioni ricevute nell'immediatezza è riuscita a risalire ai presunti autori della barbarie, denunciandoli.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale