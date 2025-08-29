"Io non cancello - La mia vita fraintesa", Emilio Isgrò presenta il suo nuovo libro: due giorni di arte e cultura a San Pier Niceto

Prosegue la due giorni a San Pier Niceto dell'artista delle Cancellature Emilio Isgrò, con la presentazione della sua ultima opera "Io non cancello - La mia vita fraintesa". Ospite d'onore dalla serata la rettrice dell'Università degli studi di Messina, prof.ssa Giovanna Spatari, la quale ha ricordato il conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza al maestro Emilio Isgrò, avvenuta il 22 ottobre 2024. A curare il dibattito nel corso della presentazione del nuovo libro di Isgrò, moderata dal critico d'arte Vincenzo Bonaventura, la docente Antonella Nuccio, la storica dell'arte Valentina Certo e il dirigente della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina Orazio Micali.