Crack e cocaina a villaggio Aldisio a Messina, un cliente diceva a Dell’Acqua: "Dammela buona fratello"

Cronache dello spaccio quotidiano in via Rosso da Messina. I carabinieri ne hanno monitorati tanti di episodi. Eccone solo alcuni. Una mattina per esempio, erano le 9, il cliente Roberto suonò al citofono e si presentò a Dell’Acqua, che lo invitò a prestare attenzione per la presenza delle forze dell’ordine e lo invitò a tornare più tardi (“Veloce che sono qua in giro ed è da questa mattina che girano”) (“Ti dico la verità, non mi muovo e sono qua che girano. Se no esci e poi te lo prendi dopo il pezzo. Fatti un giro con la macchina e guardi nelle traverse e poi vieni nuovamente e te la prendi”, “Ti fai un bel giro, cose, perdi dieci minuti, ti prendi un caffè, così mi controlli tutte cose. Lo lo dico per te stesso, perché ti devi fare fermare con il coso? È una cosa negativa per me e una cosa negativa per te”). E per tutta risposta Roberto gli disse di non preoccuparsi anche perché lui di solito la roba la nascondeva... nel fondo schiena (“Se non ho niente come mi portano in caserma? lo, nel culo ..., hai capito?”). Dell’Acqua si convinse e gli consegnò la droga. Ma poco dopo, nonostante il nascondiglio, Roberto lo beccarono lo stesso.

Un’altra mattina a presentarsi fu Giovanni, addirittura alle 8. Ascoltando la conversazione i carabinieri captarono la preoccupazione di Dell’Acqua che gli chiese se il giorno precedente fosse stato fermato. Giovanni rispose di no e chiese a Dell’Acqua: “Dammela buona fratello”.

