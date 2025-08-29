Albero pericolante da rimuovere sulla Messina-Palermo: corsia unica in un tratto tra Villafranca e Boccetta

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha reso noto che, nella mattinata di oggi, la corsia di sorpasso dell’autostrada A20, nel tratto compreso tra Messina e Villafranca Tirrena, è stata temporaneamente parzializzata poco prima della galleria Telegrafo, in direzione Messina.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati a rimuovere un albero pericolante che incombeva sulla carreggiata e che avrebbe potuto costituire un rischio per la sicurezza degli automobilisti. Sul posto sono intervenute anche le squadre di pronto intervento del CAS per la gestione del traffico e per garantire la massima sicurezza durante le operazioni.

La viabilità risulta regolare, seppur con qualche rallentamento in prossimità del cantiere mobile. Il Consorzio invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente e a moderare la velocità.