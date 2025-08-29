Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Albero pericolante da rimuovere sulla Messina-Palermo: corsia unica in un tratto tra Villafranca e Boccetta

Albero pericolante da rimuovere sulla Messina-Palermo: corsia unica in un tratto tra Villafranca e Boccetta

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco

di

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha reso noto che, nella mattinata di oggi, la corsia di sorpasso dell’autostrada A20, nel tratto compreso tra Messina e Villafranca Tirrena, è stata temporaneamente parzializzata poco prima della galleria Telegrafo, in direzione Messina.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati a rimuovere un albero pericolante che incombeva sulla carreggiata e che avrebbe potuto costituire un rischio per la sicurezza degli automobilisti. Sul posto sono intervenute anche le squadre di pronto intervento del CAS per la gestione del traffico e per garantire la massima sicurezza durante le operazioni.

La viabilità risulta regolare, seppur con qualche rallentamento in prossimità del cantiere mobile. Il Consorzio invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente e a moderare la velocità.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province