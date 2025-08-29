Al 6. Reparto Comando e Supporti Tattici Aosta di Catania s'insedia la prima comandante donna. A Messina la cerimonia del passaggio di consegne

Nel piazzale della caserma “Crisafulli Zuccarello” di Messina, sede del 5 Rgt Fanteria Aosta, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”, tra il tenente colonnello Angelo Lo Giudice, cedente, e la parigrado Emanuela Alessandra Scuderi, primo ufficiale donna a comandare il Reparto.

Nata a Catania 41 anni fa, Emanuela Scuderi ha vissuto nella città etnea prima di entrare, a 18 anni, all’Accademia militare di Modena dopo essere stata ammessa al 185° corso del ruolo normale e dopo aver frequentato il ciclo primario e secondario nelle scuole statali Nazario Sauro, Federico de Roberto e al liceo scientifico Principe Umberto della cittadine etnea.

All’evento, presente il comandante della Brigata meccanizzata “Aosta”, generale di Brigata Pasquale Spanò, hanno preso parte il sindaco della città metropolitana di Messina, Federico Basile, assieme alle autorità militari civili e religiose della città peloritana, oltre ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Nel discorso di commiato il ten. col. Lo Giudice, non senza emozione, ha ripercorso i due anni di intense attività operative e addestrative svolte sotto la sua guida.

Il 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”, da oggi agli ordini della ten. col. Scuderi, è l'unità della Brigata "Aosta" in grado di assicurare il funzionamento del comando della grande unità da combattimento dell'Esercito, sia in termini logistici che di comunicazione. Recentemente, il 6° Reparto è stato dotato di Bandiera di Guerra, sintesi e legame ideale che lega i soldati di oggi agli eroi del passato nel segno della tradizione, ponendo l'unità di supporto a rango paritetico a quello degli altri reparti della Brigata "Aosta" dislocati, oltre a Messina, nelle città di Catania, Palermo, e Trapani.