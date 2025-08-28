Statale Capo d’Orlando-Randazzo: la riapertura resta un miraggio

Tempi più lunghi del previsto per la riapertura della strada statale 116 Capo d’Orlando-Randazzo interrotta da una frana nella primavera scorsa? A leggere la riposta inviata dall’Anas ad uno dei promotori della petizione online avviata in questi giorni e mirata ad accelerare l’iter della bonifica dell’arteria, sembra proprio di sì. Nella nota si legge infatti che «per la risoluzione dell’evento franoso del 2 aprile scorso, sono stati eseguiti opportuni rilievi topografici, indagini geognostiche ed è, attualmente, in corso la progettazione dei relativi interventi. L’iter progettuale dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno corrente».

Una dichiarazione, quella dell’Azienda nazionale autonoma delle strade, che lascia perplesso Gaetano Nanì, sindaco di Naso, la cittadina che più di ogni altra è penalizzata dall’interruzione del circolazione: «Credo – afferma – che l’Anas voglia avere più margini, ma gli accordi prevedrebbero soluzioni più a breve termine», Poi aggiunge: «Nei primi giorni di settembre chiederò la convocazione di una nuova conferenza di servizi in Prefettura. La prima è stata fatta ad aprile, dove ogni parte in causa aveva assunto degli impegni. Da informazioni giornaliere presso la Direzione provinciale e regionale dell’Anas avevo saputo che entro fine settembre si dovrebbe concludere la progettazione e a ottobre iniziare i lavori, in quanto rientranti in un accordo quadro con l’impresa già affidataria, quindi nei tempi ragionevoli. Così presto dovremmo avere ufficialmente tempi certi sui lavori e sulla riapertura della strada». Chiusura che sta recando enormi danni a tutti i comparti dell’economia di un vasto comprensorio dei Nebrodi.

La Statale 116 collega infatti il Tirreno allo Ionio e per i mezzi pesanti è la più comoda arteria a tagliare la Sicilia e consentire tempi rapidi per raggiungere le due sponde. Da Capo d’Orlando la strada transita da Naso, Castell’Umberto, Ucria, Floresta e Santa Domenica Vittoria, per poi giungere a Randazzo, dove si collega alla viabilità etnea. Ed è l’alternativa alle autostrade A20 e A 19 per raggiungere l’aeroporto di Catania.

