Spadafora, chiude la SP 55 per il collaudo del cavalcavia autostradale

A partire dalle 14 di domani, venerdì 29 agosto, la strada provinciale 55 “San Martino di Spadafora” sarà temporaneamente chiusa al transito in corrispondenza del cavalcavia autostradale n. 3. La misura, disposta dalla Città Metropolitana di Messina su richiesta del Consorzio Autostrade Siciliane, è necessaria per consentire l’esecuzione di prove tecniche legate al collaudo amministrativo della struttura.
Il provvedimento riguarda entrambi i sensi di marcia, all’altezza del chilometro 0+700, e resterà in vigore fino al completamento delle attività previste. Per limitare i disagi, l’amministrazione metropolitana ha predisposto segnaletica provvisoria e percorsi alternativi.
«La sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture rappresentano priorità per la nostra amministrazione» – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – «La collaborazione con il Consorzio Autostrade Siciliane consente di coniugare interventi di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulle attività quotidiane degli utenti».
Il cavalcavia n. 3, che attraversa l’autostrada A20 Messina–Palermo, era stato sequestrato nel 2020 a causa di gravi criticità strutturali. Demolito e ricostruito con un investimento di oltre 2,5 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riaperto definitivamente lo scorso 8 agosto. Lungo 80 metri e realizzato in acciaio e calcestruzzo, il nuovo impalcato è progettato per garantire standard di sicurezza e funzionalità più elevati.
