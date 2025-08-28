Spadafora, chiude la SP 55 per il collaudo del cavalcavia autostradale

Il provvedimento riguarda entrambi i sensi di marcia, all’altezza del chilometro 0+700, e resterà in vigore fino al completamento delle attività previste. Per limitare i disagi, l’amministrazione metropolitana ha predisposto segnaletica provvisoria e percorsi alternativi.

Il cavalcavia n. 3, che attraversa l’autostrada A20 Messina–Palermo, era stato sequestrato nel 2020 a causa di gravi criticità strutturali. Demolito e ricostruito con un investimento di oltre 2,5 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riaperto definitivamente lo scorso 8 agosto. Lungo 80 metri e realizzato in acciaio e calcestruzzo, il nuovo impalcato è progettato per garantire standard di sicurezza e funzionalità più elevati.