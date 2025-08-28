Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Rassegna stampa 28-08-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 28-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- L’impatto economico del Ponte sullo Stretto? Germanà: «Le imprese si mettano in gioco»
- Messina, tutela della riserva di Capo Peloro: il Comune attiva un bando da 3 milioni

SICILIA

- Nuove tensioni tra Mulè e Schifani agitano Forza Italia in Sicilia

IN PROVINCIA

- Organico ridotto all'ospedale di Sant'Agata Militello: i medici reclutati all’esterno
- Milazzo, rigenerazione della costa di Ponente: due gestori di lidi ricorrono al Tar
- Il carcere in situazione critica a Barcellona, Calderone mobilita il Governo

