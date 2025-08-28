Ponte sullo Stretto, Salvini su offese e minacce: “Al loro odio rispondiamo con l’amore, col lavoro e con una bella querela”

«Eccoli i tolleranti e rispettosi. Questo 'signore', per bloccare i lavori del Ponte sullo Stretto, ipotizza che mi si spari in faccia. Al loro odio rispondiamo con l’amore, col lavoro (dopo cinquant'anni finalmente il Ponte si farà) e con una bella querela». Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, lo scrive sui social dove rilancia il post di un uomo che nei giorni scorsi, commentando una sua dichiarazione sul Ponte, aveva scritto: 'Ma sarebbe poi così sbagliato svuotargli il caricatore di una Beretta 92 nelle narici. Chiedo per un amico'.