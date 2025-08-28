Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ponte sullo Stretto, Salvini su offese e minacce: “Al loro odio rispondiamo con l’amore, col lavoro e con una bella querela”

Ponte sullo Stretto, Salvini su offese e minacce: “Al loro odio rispondiamo con l’amore, col lavoro e con una bella querela”

di

«Eccoli i tolleranti e rispettosi. Questo 'signore', per bloccare i lavori del Ponte sullo Stretto, ipotizza che mi si spari in faccia. Al loro odio rispondiamo con l’amore, col lavoro (dopo cinquant'anni finalmente il Ponte si farà) e con una bella querela». Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, lo scrive sui social dove rilancia il post di un uomo che nei giorni scorsi, commentando una sua dichiarazione sul Ponte, aveva scritto: 'Ma sarebbe poi così sbagliato svuotargli il caricatore di una Beretta 92 nelle narici. Chiedo per un amico'.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province