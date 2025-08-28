Paura a Milazzo, due incendi in corso. Una coltre di fumo nero ha invaso la riviera e il centro

Una coltre di fumo nero ha invaso la riviera di Ponente e la zona del centro cittadino. A quanto pare si tratta di due incendi uno in via due Bagli, vicino l’istituto agrario e l’altro in prossimità del Lido Sayonara.

Il fumo è visibile a chilometri di distanza distanza e suscita preoccupazione anche tra i bagnanti della riviera di Ponente. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale che ha interdetto la viabilità nelle strade interne della Piana.