Organico ridotto all'ospedale di Sant'Agata Militello: i medici reclutati all’esterno

Tamponare la carenza di organico nel Pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello attingendo alla disponibilità di medici tramite la cooperativa che da poco più di un mese gestisce il reparto di emergenza urgenza all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

È la soluzione individuata dall’Asp di Messina per ovviare con immediatezza ad una delle criticità più impellenti che attanagliano il presidio santagatese, consentendo così di garantire il regolare funzionamento della fondamentale attività del Pronto soccorso. L’implementazione in organico dei due dirigenti medici con rapporto libero professionale dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni avvalendosi della procedura del “quinto d’obbligo”, prevista dalla normativa per i contratti pubblici che permette alla stazione appaltante, per far fronte a situazioni contingenti e imprevedibili, di estendere fino al 20% le prestazioni contrattualmente pattuite, nel caso specifico quelle relative alla gestione del Pronto soccorso del nosocomio barcellonese “Cutroni Zodda”, affidata alla cooperativa emiliana C.M.P. Global Medical Division di Granarolo.

