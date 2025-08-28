Milazzo, rigenerazione della costa di Ponente: due gestori di lidi ricorrono al Tar

Il progetto per la riqualificazione della riviera di Ponente è pronto e come è noto necessita solo del finanziamento, per poter essere realizzato. Di soldi ne occorrono tanti, ben 19 milioni di euro, anche se è stata prevista la possibilità di operare con il sistema degli stralci funzionali che permette dunque di intervenire con vari step.

Ma, oltre alle somme, Palazzo dell’Aquila si ritrova con un ulteriore problema da affrontare. I gestori di due lidi della riviera di Ponente, operanti nel tratto compreso tra il campo sportivo e la Tonnara, hanno infatti presentato due ricorsi al Tar, chiedendo l’annullamento della determina che chiude la conferenza di servizi relativa proprio al” progetto di recupero urbanistico e ambientale, con relativa rifunzionalizzazione della fascia costiera per la realizzazione dell’itinerario Tono/Tonnarella. La ragione? Il progetto prevede delle opere che, a detta dei ricorrenti, ricadono su aree demaniali marittime fra le quali quelle che loro hanno attualmente in concessione. In particolare, si contesta la previsione, a partire dall’esistente marciapiede, di una pista ciclabile larga 3 metri, di una pista running di 2,40 metri e di un percorso pedonale largo 4 metri.

