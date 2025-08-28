Messina, tutela della riserva di Capo Peloro: il Comune attiva un bando da 3 milioni

Quasi tre milioni di euro per la tutela e la salvaguardia della riserva naturale e orientata della “Laguna di Capo Peloro”. Il Comune ha pubblicato il bando per la realizzazione delle opere di convogliamento e trattamento in pozzi drenanti delle acque meteoriche.

L’intervento è inserito nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell'area Zps ITA 030042 e le offerte dovranno arrivare tramite il portale degli appalti del Comune entro le 11 del 16 settembre e subito dopo verranno aperte.

Chi si aggiudicherà la gara avrà poi 210 giorni dalla data del verbale per completare le opere.

Quello della tutela e salvaguardia della Laguna di Capo Peloro non è un appalto di poco conto anche in prospettiva Ponte sullo Stretto. Più volte le associazioni ambientaliste hanno sottolineato come la realizzazione dei viadotti che collegheranno il pilone di Torre Faro agli innesti con la viabilità stradale ed autostradale potrebbero creare dei seri problemi a tutto l’ecosistema naturalistico della riserva.

