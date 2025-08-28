Messina, torna il mercatino dei libri usati per studenti e famiglie

Il Comune di Messina, attraverso l’assessorato alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili guidato da Liana Cannata, in collaborazione con la consulta provinciale degli studenti, promuove il mercatino dei libri usati, in programma martedì 2 settembre in piazza Unione Europea dalle 17 alle 19.30.

L’iniziativa, rivolta agli studenti degli istituti scolastici cittadini, punta a dare nuova vita ai testi scolastici, favorendo riuso, risparmio e socialità. In piazza saranno allestite postazioni per ogni scuola, dove gli alunni potranno scambiare i volumi in un clima di partecipazione e condivisione.

Il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore sociale ed economico dell’iniziativa, che rappresenta un sostegno concreto alle famiglie e rafforza il diritto allo studio. L’assessora Cannata ha evidenziato il legame tra solidarietà, rispetto per l’ambiente e risparmio economico, mentre il presidente della Consulta, Giacomo Lupò, ha parlato di una tradizione che unisce studenti e famiglie nella preparazione al nuovo anno scolastico.