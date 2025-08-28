Messina, tentato omicidio in piazza Lo Sardo: il questore dispone due “Daspo Willy”

Dopo l’arresto in flagranza di due uomini accusati di tentato omicidio domenica scorsa in piazza Lo Sardo, la questura di Messina ha adottato nei loro confronti due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, conosciuti come “Daspo Willy”.
La misura, firmata dal questore Annino Gargano a seguito dell’attività istruttoria della divisione anticrimine, si fonda sulla gravità dei fatti accaduti in una zona frequentata da giovani e caratterizzata dalla presenza di numerosi locali pubblici, teatro della violenta aggressione.
Determinanti nella valutazione anche i precedenti penali dei due soggetti e la misura cautelare della custodia in carcere già applicata dall’autorità giudiziaria.
Con i provvedimenti, i due arrestati non potranno accedere a pubblici esercizi e locali di intrattenimento in tutta la provincia di Messina né sostare nelle vicinanze degli stessi per i prossimi due anni.
