Messina, smantellata una piazza di spaccio al villaggio Aldisio: tre arresti

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud, su delega della DDA e con ordinanza del Gip, hanno arrestato tre persone (due in carcere e uno ai domiciliari) accusate di associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti. L’indagine, condotta tra febbraio e dicembre 2023, ha documentato l’attività di un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio nel villaggio Aldisio, attiva tutto il giorno e frequentata da acquirenti provenienti da città e provincia.

Gli indagati, già noti alle forze dell’ordine, utilizzavano inferriate, porte blindate e sistemi di videosorveglianza per proteggere droga e abitazioni. Particolarmente allarmante la diffusione del crack, sostanza altamente pericolosa e capace di generare forte dipendenza.

Secondo gli investigatori, l’attività illecita fruttava circa 100.000 euro al mese, con punte di 100 cessioni giornaliere. Nel corso dell’inchiesta sono stati arrestati in flagranza 2 soggetti, denunciate 7 persone e segnalati alla Prefettura 91 assuntori, mentre oltre 100 i sequestri di crack e marijuana inviati ai laboratori del RIS di Messina. Due degli arrestati sono stati trasferiti al carcere di Messina Gazzi, il terzo ai domiciliari.