The Kolors a Messina, annunciata la nuova data del concerto

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato tramite Facebook che il concerto dei The Kolors, annullato nei giorni scorsi a causa delle condizioni di salute del cantante Stash, sarà recuperato il prossimo 21 settembre.

Il frontman della band, anche in un video, esprime dispiacere per non essersi potuto esibire e per le polemiche che ne sono seguite. Dopo un chiarimento con l’amministrazione comunale, è stata concordata la nuova data.

L’esibizione si terrà in Piazza Duomo, una cornice simbolica della città che garantirà non solo una capienza maggiore, ma anche un’atmosfera unica, capace di trasformare il concerto in una vera festa collettiva.

Messina si prepara così ad accogliere i The Kolors in un appuntamento che promette di essere ancora più partecipato, trasformando il rinvio in un’occasione di condivisione e musica dal vivo.