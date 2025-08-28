Messina, due gabbiani feriti dalle lenze abbandonate dai pescatori

Uno riprenderà a spiccare il volo, l’altro non potrà più librarsi libero nell'aria per tornare al proprio habitat naturale. Stessa sorte ma con destini diversi per due gabbiani, che a distanza di poche ore, sono rimasti impigliati nelle lenze abbandonate da pescatori irresponsabili lungo le spiagge di Giampilieri e Nizza di Sicilia, riportando lesioni gravi. Un malcostume che continua a dilagare nella costa messinese e rappresenta una grave minaccia per la fauna. Entrambi gli esemplari sono stati affidati alle cure degli specialisti del Centro recupero fauna selvatica “Stretto di Messina” di Colle Sarrizzo. Un’eccellenza del territorio e punto di riferimento per la Sicilia Orientale. La sfortuna di finire nel groviglio di lenze, purtroppo ha provocato danni irreparabili al gabbiano di Giampilieri prontamente salvato e soccorso dalla Polizia Metropolitana di Messina. L’uccello è rimasto senza le zampe e non sarà più in grado di spiccare il volo. Sopravviverà, ma rimarrà per sempre ingabbiato in una voliera .«Gli sono rimasti solo i moncherini cioè le estremità delle zampe – spiega la dottoressa Deborah Ricciardi responsabile del Centro di recupero faunistico –, ma che non gli consentono di planare per alzarsi in volo anche se le ali sono rimaste integre. Faremo delle fasciature imbottite che gli consentiranno non appena si sarà formato il callo di tornare almeno a camminare. Per il gabbiano soccorso a Nizza di Sicilia invece anche se le lesioni erano profonde, la strozzatura causata dalla lenza per fortuna era più superficiale e non ha compromesso la funzionalità circolatoria». L’episodio è stato condannato dal sindaco Basile: «L’abbandono di materiali pericolosi come le lenze rappresenta un danno ambientale inaccettabile che dobbiamo continuare a prevenire e contrastare».