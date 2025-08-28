Messina, centro commerciale a Zafferia: il consiglio comunale approva la vendita di via Cirino

È stata approvata all’unanimità, con 30 voti favorevoli su altrettanti presenti, la delibera sulla sdemanializzazione finalizzata alla vendita della via Cirino a Zafferia e l’approvazione dello schema dell'atto notarile già passati, lunedì scorso, in Commissione.

Quella della via Cirino è un tratto viario in disuso da decenni che, però, diventa funzionale per la realizzazione del nuovo Centro commerciale di Zafferia. La società C.C.R Centri Commerciali Retail S.r.l. pagherà al Comune di Messina la somma di 50.400 euro come stabilito dalla valutazione fatta dell’area di circa 600 metri quadrati. Una strada che diventa funzionale anche perché fa parte del vincolo dell’autorizzazione a costruire. Fondamentale per la viabilità interna e gli innesti con tangenziale e strada statale. (f.tr.)