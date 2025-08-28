L'Arco di Cristo Re e la Fonderia ex Ragno: un restauro da quasi 3mln per restituire a Messina i propri monumenti

E' il giorno dei cantieri. Oggi, giovedì 28 agosto, la Città Metropolitana di Messina darà infatti l’avvio a due importanti progetti finanziati dal PNRR, che segnano un significativo passo avanti nel percorso di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

Nel corso della mattinata, a Palazzo Zanca si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di restauro dell’Arco di Cristo Re, uno dei monumenti più significativi della città, incastonato nella storica cinta muraria cinquecentesca. L’intervento, del valore di 500.000 euro, avrà una durata prevista di sei mesi e contempla operazioni mirate di pulizia, consolidamento e restauro della struttura e del camminamento superiore, con l’obiettivo di restituire alla comunità questo suggestivo scorcio cittadino, preservandone la memoria storica e promuovendone l’attrattività turistica.

A seguire, presso la Fonderia ex Ragno di contrada Scoppo, si svolgerà l'altra cerimonia di consegna dei lavori per la rifunzionalizzazione dell’area. Con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro nell’ambito dei Piani Urbani Integrati, il progetto trasformerà l’ex officina industriale in un moderno polo di inclusione sociale, destinato a ospitare servizi integrati per persone fragili, con disabilità o in condizioni di svantaggio.